В Кривом Роге желающих научат участию в закупках через электронные системы Управление исполкома Криворожского городского совета приглашает на обучающий семинар, на котором можно будет узнать о возможностях участия в публичных закупках через авторизованные элeктронные площадки Prozorro.

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Кривой Рог внедряет лучший европейский опыт по обеспечению энергоэффективности учебных учреждений Под руководством мэра Юрия Вилкула в Кривом Роге были разработаны и внедряются мероприятия по энергосбережению и снижению теплопотерь в образовательных учреждениях – школах и детсадах.

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Фееричная победа и юбилейная шайба: «Кривбасс» — «Витязь» — 11:1 Очередной матч «Кривбасса» и «Витязя» был особенным для криворожских фанов. И если в исходе поединка сомнений у них не возникало, то вот вопрос относительно того, смогут ли их любимцы забросить сотую шайбу в сезоне, оставался открытым. Подробнее...



СБУ в Кривом Роге задержала группу мошенников, которые через Интернет осуществляли сделки с недвижимостью Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой задержали в Кривом Роге группу мошенников, которые через Интернет осуществляли сделки с недвижимостью, сообщает пресс-служба ведомства. Подробнее...



Вилкул: Более 30 тысяч работников промпредприятий могут лишиться работы из-за очередного повышения Укрзализныцей тарифов на перевозку грузов Народный депутат Украины Александр Вилкул назвал недопустимыми планы Укрзализныци в нынешних условиях повысить стоимость билетов для пассажиров на треть в течение года. Он подчеркнул, что поднятие на 25% стоимости грузовых перевозок УЗ снизит конкурентоспособность отечественных предприятий, что вызовет очередную волну сокращений.

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В Кривом Роге за бюджетные средства капитально отремонтировали 40 квартир детей-сирот По информации службы по делам детей в Кривом Роге за 1247 детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, сохраняются жилые помещения. 307 детей являются владельцами и совладельцами жилья, 940 имеют право пользования, 550 детей – не имеют жилья.

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Криворожские поезда нарушили расписание из-за аварии Сегодня, 26 января в 4.25 утра на станции Каменка регионального филиала "Одесская железная дорога" с подъездного пути «АДМ Каменский элеватор» самовольно сдвинулись десять зерновозов (семь пустых и три с зерном). В результате основная колея оказалась перекрыта, что привело к нарушению движения пассажирских поездов.

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Криворожские тепловики, несмотря на угрозу срыва отопительного сезона, наращивают долги за газ Днепропетровская область является лидером по задолженности за потребленный газ для предприятий теплоэнерго – более 5 млрд. грн. Большая часть этих долгов образовалась еще до 2016 года. Подробнее...

