Турист-экстремал из Кривого Рога в одиночку переночевал на зимней Говерле Криворожский турист-экстремал, член спортивного турклуба «Сталкер» Николай Шишикин в канун Нового года совершил одиночный пеший поход по Карпатам, по маршруту: с. Квасы – гора Петрос – гора Говерла - Черногорский хребет.

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В Кривом Роге легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом (фото) Авария произошла сегодня, 9 января, в 10-40 на бульваре Вечернем. На перекрестке недалеко от автосалона лоб в лоб столкнулись ВАЗ 2110 и пассажирский автобус.

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Вилкул поздравил земляков с Рождеством: мира, Божьей благодати и успеха во всех добрых начинаниях Народный депутат Украины, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул обратился с поздравлением во время торжественной литургии в Свято-Троицком Кафедральном Соборе Днепра: «С Рождеством Христовым! Единство и истинная вера укрепляют нас. Милосердие, помощь тем, кто более всего нуждается, взаимная поддержка и уважение дают нам силы для новых свершений. Эти духовные ценности мы унаследовали от наших предков и передадим нашим детям».

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Кто в Кривом Роге может бесплатно воспользоваться помощью юристов? 05 января 2017 года вступил в силу Закон Украины «О Высшем совете правосудия», которым внесены изменения к Закону Украины «О бесплатной правовой помощи».

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Тепловики Кривого Рога лидируют в области по долгам перед НАК Нафтогаз НАК Нафтогаз Украины сообщил данные о задолженности предприятий ТКЭ за поставленный газ по состоянию на 3 января, то есть фактически долги, с которыми предприятия вступают в новый год. Подробнее...



Дороги из Кривого Рога закрыли из-за снегопада В Днепропетровской области перекрыто движение транспорта из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения. Подробнее...



Метель в Кривом Роге: коммунальщики выведут на борьбу со снежными заносами более 100 единиц спецтехники В Кривом Роге метель разгулялась вовсю. Если к вечеру снег не утихнет, движение транспорта будет затруднено. Коммунальщики обещают, что убирать снежные заносы в городе будет больше 100 единиц снегоуборочной техники.

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Труп местной жительницы обнаружили сегодня в подъезде одного из криворожских домов Сегодня, около половины одиннадцатого по линии «102» поступило сообщение от жительницы одного из домов по улице Адмирала Головко. Женщина сообщила, что ее соседка лежит на лестничной площадке и не подает признаков жизни.

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В Кривом Роге дети-инвалиды получили рождественские подарки от народного депутата Константина Павлова и фонда «Украинская перспектива» Для юных жителей Днепропетровщины продолжается время новогодних чудес. На этот раз «Рождественскую сказку» - с театральным представлением и вручением сладких подарков от народного депутата Константина Павлова и фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» получили 150 детей-инвалидов из криворожских общественных организаций «Веселка» и «Промінь надії».

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