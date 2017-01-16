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Новости Кривого Рога
16.01.2017
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В Кривом Роге при участии общественности и депутатов горсовета разрабатывается новый Устав города
16.01.2017 г.

Распоряжением городского головы Юрия Вилкула создана рабочая группа по разработке и внесению изменений в Устав территориальной громады города. Действующий устав, принятый в 2010 году, требует обновления с учетом законодательных изменений, в том числе и по полномочиям органов местного самоуправления, новой Стратегии развития города и процессов децентрализации.

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Где в Кривом Роге можно искупаться на Крещение?
16.01.2017 г.

19 января многие криворожане отправятся к водоемам, чтобы совершить обряд омовения в ледяной воде. Чтобы праздник не превратился в трагедию, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома городского совета обращается с предостережением быть крайне осторожными, находясь возле воды.

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Вилкул о новых договоренностях МВФ и Украины: Если это правда, то правительство должно немедленно уйти в отставку
16.01.2017 г.

Народный депутат Украины, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул подчеркнул, что если новые договоренности Кабмина и МВФ, которые опубликовала «Экономическая правда», являются правдой, то правительство должно немедленно уйти в отставку. Напомним, что в распоряжении ЭП оказалась последняя версия меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, согласно которой нашей стране необходимо повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить «упрощенку» и открыть земельный рынок.

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Криворожские участники АТО могут получить помощь психолога по «горячей линии»
16.01.2017 г.

Уже полтора года при ДнепрОГА работает горячая линия психологической поддержки для бойцов АТО. За «скорой помощью» обращаются не только сами ребята, но и их родные. Психологи приняли почти 2,7 тысячи звонков. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

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Кривой Рог может остаться без тепла уже завтра
16.01.2017 г.

ГП «Криворожская теплоцентраль» и КП «Криворожтеплосеть» не имеют лимита на природный газ на январь. В связи с этим ПАО «Криворожгаз» вынуждено прекратить  поставку «голубого топлива» этим предприятиям, что приведет к отключениям тепла по городу. 

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Первое поражение Хитрова. Украинец отправлен в нокдаун
16.01.2017 г.

 

Уроженец Кривого Рога средневес Евгений Хитров (14-1, 12 КО) потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, проиграв техническим нокаутом в шестом раунде американцу Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО), передает sport-xl.

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В Кривом Роге стартует Школа лидерства для бойцов АТО
13.01.2017 г.

Развить в себе лидерские качества, подготовиться к изменениям в жизни и начать собственное дело. В Кривом Роге для бойцов АТО открывают Школу лидерства. Обучение бесплатное. Начало занятий 20 января.

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Оптимизмом и не пахнет: украинский бизнес ожидает обвала гривны
13.01.2017 г.

Национальный банк заявляет об ожиданиях бизнеса по снижению курса гривны до 29,16 UAH/USD в следующие 12 месяцев.

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Криворожане почтили память Григория Гутовского
13.01.2017 г.

Накануне годовщины со дня смерти главы Криворожского горсовета и горисполкома с 1979 по 1992 годы Григория Гутовского возле дома, где он жил, на улице Святониколаевской (бывшая Ленина) собрались криворожане, чтобы возложить цветы к мемориальной доске, вспомнить человека, который более десяти лет руководил Кривым Рогом, и с чьим именем связаны многие строительные проекты города.

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В Кривом Роге стартовал новый конкурс для ОСМД – победителям город проведет ремонты домов
13.01.2017 г.

 

Несмотря на то, с июля 2015 года правительство отменило обязанность проведения местной властью капремонта в домах, в которых создаются ОСМД, Кривой Рог – один из немногих городов в Украине, где продолжают такую программу и поддерживают людей, которые создают ОСМД. Это – принципиальная позиция мэра Юрия Вилкула.

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