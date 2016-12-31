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Новости Кривого Рога
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Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул поздравил криворожан с наступающими новогодними праздниками (видео)
31.12.2016 г.
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С наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым, дорогие земляки!
31.12.2016 г.

Накануне новогодних праздников все мы верим в лучшее. Надеемся, что останутся в году уходящем те невзгоды и трудности, которые коснулись каждого из украинцев. 

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Дорогие криворожане, с наступающим Новым годом!
31.12.2016 г.

 

Уходящий год внес много новых событий в нашу жизнь - какие-то были приятны и радовали нас, а другие, возможно, огорчали. В любом случае, этот год подходит к концу. Наступает следующий - непредсказуемый и неведомый 2017-й!

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Новогоднее поздравление Александра Вилкула уложилось в десять слов
30.12.2016 г.

Народный депутат Украины, глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Его поздравление составило всего десять слов.

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В новогодние праздники в Кривом Роге круглосуточно будет работать диспетчерская служба коммунальщиков (телефон)
30.12.2016 г.

Потек кран, прорвало трубу, холодные батареи или выключился свет. Такие коммунальные проблемы могут испортить новогоднее настроение. Чтобы этого не произошло, в течение всех праздничных дней в городе будет работать диспетчерская служба.

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Дети Кривбасса – детям Донбасса: Криворожане отвезли подарки ребятам из Угледара (фото)
30.12.2016 г.

 

В рамках проекта «Дети Кривбасса – детям Донбасса» в прифронтовом городе Угледар командир бригады 3011 НГУ полковник Вячеслав Мельник  и заместитель городского головы Кривого Рога Константин Беликов провели встречу с угледарцами.

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Свет на Терминале отключать не собираются
30.12.2016 г.

Сегодня к исполкому пришла группа предпринимателей, обеспокоенных информацией о том, что на рынке «Терминал» может прекратиться подача электроэнергии. Ситуацию люди связывают с тем, что руководство рынка не информировало их о своих планах и перспективах на дальнейшую работу. Предприниматели вовремя оплачивали платежи за электричество и не понимают, почему возникла угроза отключения света.

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Криворожский хоккеист стал капитаном сборной Украины
30.12.2016 г.

Юниорская хоккейная сборная Украины принимает участие в международном турнире «Четырех наций» в Венгрии.  Александру Горлушко, защитнику ХК «Кривбасс», тренеры и игроки  доверили вывести команду на лед в качестве капитана. И первый «блин» не стал «комом».

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Вилкул: В последнюю парламентскую неделю года власть подала законопроект о продаже земли. Украину распродадут?
30.12.2016 г.

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте, народный депутат Александр Вилкул рассказал, чем грозит Украине провластный законопроект о продаже земли № 5535. Напомним, что согласно Меморандуму с МВФ Кабмин обязался ввести рынок земли.

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В Кривом Роге воспитаннице детского дома семейного типа подарили ремонт в ее квартире (фото)
30.12.2016 г.

 

Накануне Нового года в гостях у большой и дружной семьи Ольги и Андрея Соколенко побывал мэр Юрий Вилкул и вручил ключи от отремонтированной квартиры их приемной дочери Даше.

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