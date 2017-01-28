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28.01.2017 г.
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Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в связи со вспышкой заболевания свиней африканской чумой в Криворожском районе было принято решение о запрете продажи свинины на рынках города.
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28.01.2017 г.
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ПАО «Днепропетровскгаз» совместно с ПАО «Днепрогаз» и ПАО «Криворожгаз» 31 января 2017 года проведут открытый эксперимент по определению качества природного газа, поступающего в дома жителей Днепропетровщины. Отбор проб газа произойдет в двух точках: ГРС Синельниково и Кривого Рога, после чего будет произведен анализ физико-химических свойств отобранного газа.
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28.01.2017 г.
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26 января в ДК «Центральный» прошла открытая защита предложений, поданных на конкурс по благоустройству «Сто дворов».
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27.01.2017 г.
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Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул выступил резко против законопроекта, разработанного Украинским институтом национальной памяти под руководством Владимира Вятровича, об отмене празднования 8 марта, 1 мая и 9 мая – Дня Победы. Он потребовал увольнения Вятровича за систематическое раскалывание общества.
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27.01.2017 г.
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В Днепропетровской области официально подтверждены два случая смерти животных от африканской чумы свиней (АЧС). По данным пресс-службы Госпродпотребслужбы Украины, под ударом болезни оказались село Веселое Синельниковского района, а также хозяйство в селе Новополье Криворожского района.
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27.01.2017 г.
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Завтра, 28 января, Донецкий юридический институт, который с недавних пор осел в Кривом Роге, проведет День открытых дверей для будущих абитуриентов. Надо отметить, что к этому мероприятию коллектив института подошел творчески.
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27.01.2017 г.
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Накануне 73-й годовщины снятия блокады города на Неве депутаты от Оппозиционного блока навестили ее участников – ветеранов, проживающих в Кривом Роге и передали ветеранам продуктовые наборы.
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27.01.2017 г.
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В Криворожскую епархию прибудут великие святыни православия: Честная глава святого мученика Виктора Фивейского и Честная глава святого мученика Мариана Фивейского, воинов Фиваидского легиона.
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27.01.2017 г.
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Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в Днепропетровской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 12,8%.
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27.01.2017 г.
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Жителям Кривого Рога больше не нужно демонтировать прибор учета воды и везти его в КП "Кривбассводоканал". Сотрудники предприятия проведут все необходимые работы у своих потребителей на дому.
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