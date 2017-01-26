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Новости Кривого Рога
26.01.2017
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Медитон
В Кривом Роге желающих научат участию в закупках через электронные системы
26.01.2017 г.

Управление исполкома Криворожского городского совета приглашает на обучающий семинар, на котором можно будет узнать о возможностях участия в публичных закупках через авторизованные элeктронные  площадки  Prozorro.

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Кривой Рог внедряет лучший европейский опыт по обеспечению энергоэффективности учебных учреждений
26.01.2017 г.

Под руководством мэра Юрия Вилкула в Кривом Роге были разработаны и внедряются мероприятия по энергосбережению и снижению теплопотерь в образовательных учреждениях – школах и детсадах.

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Фееричная победа и юбилейная шайба: «Кривбасс» — «Витязь» — 11:1
26.01.2017 г.

Очередной матч «Кривбасса» и «Витязя» был особенным для криворожских фанов. И если в исходе поединка сомнений у них не возникало, то вот вопрос относительно того, смогут ли их любимцы забросить сотую шайбу в сезоне, оставался открытым.

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СБУ в Кривом Роге задержала группу мошенников, которые через Интернет осуществляли сделки с недвижимостью
26.01.2017 г.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой задержали в Кривом Роге группу мошенников, которые через Интернет осуществляли сделки с недвижимостью, сообщает пресс-служба ведомства.

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Вилкул: Более 30 тысяч работников промпредприятий могут лишиться работы из-за очередного повышения Укрзализныцей тарифов на перевозку грузов
26.01.2017 г.

Народный депутат Украины Александр Вилкул назвал недопустимыми планы Укрзализныци в нынешних условиях повысить стоимость билетов для пассажиров на треть в течение года. Он подчеркнул, что поднятие на 25% стоимости грузовых перевозок УЗ снизит конкурентоспособность отечественных предприятий, что вызовет очередную волну сокращений.

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В Кривом Роге за бюджетные средства капитально отремонтировали 40 квартир детей-сирот
26.01.2017 г.

По информации службы по делам детей  в Кривом Роге за  1247 детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, сохраняются жилые помещения. 307 детей являются владельцами и совладельцами жилья, 940 имеют право пользования, 550 детей – не имеют жилья. 

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Криворожские поезда нарушили расписание из-за аварии
26.01.2017 г.

Сегодня, 26 января в 4.25 утра на станции Каменка регионального филиала "Одесская железная дорога" с подъездного пути «АДМ Каменский элеватор» самовольно сдвинулись десять зерновозов (семь пустых и три с зерном). В результате основная колея оказалась перекрыта, что привело к нарушению движения пассажирских поездов.

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Криворожские тепловики, несмотря на угрозу срыва отопительного сезона, наращивают долги за газ
26.01.2017 г.

Днепропетровская область является лидером по задолженности за потребленный газ для предприятий теплоэнерго – более 5 млрд. грн. Большая часть этих долгов образовалась еще до 2016 года.

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Военнослужащий-контрактник из Кривого Рога проведет в тюрьме 5 лет за изнасилование и разбой
26.01.2017 г.

В Кривом Роге мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за разбойное нападение и изнасилование девушки.

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Внимание: идут морозы!
25.01.2017 г.

 

От Днепропетровского областного центра по гидрометеорологии поступило предупреждение, а именно: 26-27 января на территории Днепропетровской области ожидается понижение температуры воздуха до -14 -17 градусов.

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