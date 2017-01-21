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21.01.2017 г.
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Украине нужна новая проактивная стратегия, основанная на прагматизме, мир и развитие экономики – подчеркнул народный депутат Александр Вилкул в комментарии журналисту «112 Украина» в Вашингтоне после окончания инаугурации нового Президента США.
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21.01.2017 г.
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В криворожском детском саде №127 третий месяц работает комната психологической разгрузки дошкольников, оборудованная при поддержке ИнГОКа. Ее использование в воспитательном процессе приносит заметные положительные результаты.
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20.01.2017 г.
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В плавательном бассейне Ингульца внедрена технология уменьшения расхода электроэнергии при нагреве воды. Проект реализован при поддержке ИнГОКа Группы Метинвест.
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20.01.2017 г.
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В первый день депутаты работали в постоянных комиссиях. На январскую сессию выносится 78 вопросов, в основном это внесение изменений и дополнений в решения, принятые на бюджетной декабрьской сессии.
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20.01.2017 г.
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Народный депутат Украины, глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул поздравил врачей, медсестер и ветеранов медицинской службы с 95-летием Днепровского военного госпиталя.
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20.01.2017 г.
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Ингулецкий ГОК Группы Метинвест продолжается капитальный ремонт секции №14 рудообогатительной фабрики №2, начатый в конце прошлого года. Проект предусматривает восстановление ресурса технологического оборудования, усиление строительных конструкций и улучшение условий работы персонала.
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20.01.2017 г.
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В честь праздника были возложены цветы к памятнику Тараса Шевченко на улице Почтовой. В торжественной церемонии приняло руководство города, почетные граждане Кривого Рога, депутаты городского и районного советов, жители Центрально-городского района.
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20.01.2017 г.
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Согласно действующего законодательства (ст. 121 Земельного кодекса Украины), каждый совершеннолетний гражданин Украины имеет право на получение земли под различные нужды. Сегодня выделено пять возможных вариантов использования земельных участков.
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20.01.2017 г.
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В 2017 году администрация Кривого Рога планирует провести комплекс мероприятий по озеленению территории Терновского, Покровского, Саксаганского, Долгинцевского, Металлургического, Центрально-Городского и Ингулецкого районов города.
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19.01.2017 г.
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По итогам первого дня в рамках рабочей поездки в Вашингтон народный депутат Украины, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул на своей странице в Фейсбук написал : «Мир меняется. И это шанс для Украины, если эффективно и прагматично работать с новой реальностью. В мире реально есть несколько геополитических игроков, от решений которых во многом зависит будущее Украины. И договариваться в итоге придется со всеми. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но один из ключевых – Америка».
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