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Новости Кривого Рога
06.02.2017
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Медитон
Несмотря на обстрелы, из Кривого Рога доставлена вторая партия гуманитарной помощи жителям Авдеевки
05.02.2017 г.

4 февраля две машины с гуманитарным грузом из Кривого Рога, прибыли в Авдеевку. Это уже вторая партия гуманитарной помощи, которую собрал и отправил городской оперативный штаб помощи пострадавшим жителям, организованный по поручению мэра Юрия Вилкула.

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В Кривом Роге на ходу загорелся троллейбус
03.02.2017 г.

Сегодня в Кривом Роге на ходу загорелся троллейбус, который из-за поломки возвращался в депо.

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НБУ: повышение минимальной заработной платы оставит без работы 630 тыс. украинцев
03.02.2017 г.

Уровень безработицы в Украине в 2017 году достигнет 10%, в частности, за счет роста минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн. 

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Когда в других городах объекты бизнеса закрываются, в Кривом Роге открываются новые, - предприниматель Олег Бондарь
03.02.2017 г.

Шестой год под руководством мэра Юрия Вилкула в Кривом Роге реализуется городская программа развития предпринимательства. Как результат, в Кривом Роге сложилась уникальная ситуация - когда по всей стране объекты бизнеса закрываются, в Кривом Роге идет их рост.

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В Кривом Роге руководство ПТУ присвоило себе стипендий на 1 миллион гривен
03.02.2017 г.

На Днепропетровщине чиновники профессионально-технического учебного заведения оказались на скамье подсудимых за присвоение миллиона гривен, выделенного бюджетом на стипендии учащимся. 

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В Кривом Роге, несмотря на ложные заминирования, представление нового прокурора состоялось
03.02.2017 г.

В Криворожской местной прокуратуре №1 вчера, 2 февраля, представили нового руководителя. Запланировано это мероприятие было на 11:00, однако из-за шутника, который сообщил о заминировании зданий криворожских прокуратур, торжественный момент пришлось отложить.

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В Кривом Роге рак за год унес больше тысячи жизней
03.02.2017 г.

В Криворожском центре здоровья прошел круглый стол, приуроченный Всемирному дню борьбы с раком. На мероприятии озвучили печальную статистику: только в 2016 году от онкологических заболеваний умерли 1085 жителей Кривого Рога. 

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В Кривом Роге ребенок с открытой формой туберкулеза посещал детский сад
03.02.2017 г.

Инцидент произошел в детском саду №236 в Долгинцевском районе Кривого Рога. У воспитанника детского учреждения медики диагностировали туберкулез открытой формы. 

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«Кривбассводоканал» предупреждает: злостные неплательщики могут лишиться своего имущества (фото)
03.02.2017 г.

 

КП «Кривбассводоканал» намерено восстановить платежную дисциплину среди своих абонентов. В работе со злостными должниками предприятие использует все возможные методы для поиска компромиссного решения.

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А. Вилкул: Чиновники и руководители госпредприятий, допустившие падение экономики, должны быть изгнаны с позором, а не получать миллионные зарплаты, как сейчас (фото+видео)
02.02.2017 г.

 

Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул встретился с трудовыми коллективами Кривого Рога. В частности, на встрече с работниками ЮГОКа он обсудил законопроекты по спасению промышленности в рамках программы «Новой Индустриализации», которая направлена на создание новых рабочих мест и поддержку промпредприятий.

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