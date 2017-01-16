В Кривом Роге при участии общественности и депутатов горсовета разрабатывается новый Устав города Распоряжением городского головы Юрия Вилкула создана рабочая группа по разработке и внесению изменений в Устав территориальной громады города. Действующий устав, принятый в 2010 году, требует обновления с учетом законодательных изменений, в том числе и по полномочиям органов местного самоуправления, новой Стратегии развития города и процессов децентрализации. Подробнее...



Где в Кривом Роге можно искупаться на Крещение? 19 января многие криворожане отправятся к водоемам, чтобы совершить обряд омовения в ледяной воде. Чтобы праздник не превратился в трагедию, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома городского совета обращается с предостережением быть крайне осторожными, находясь возле воды.

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Криворожские участники АТО могут получить помощь психолога по «горячей линии» Уже полтора года при ДнепрОГА работает горячая линия психологической поддержки для бойцов АТО. За «скорой помощью» обращаются не только сами ребята, но и их родные. Психологи приняли почти 2,7 тысячи звонков. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

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Кривой Рог может остаться без тепла уже завтра ГП «Криворожская теплоцентраль» и КП «Криворожтеплосеть» не имеют лимита на природный газ на январь. В связи с этим ПАО «Криворожгаз» вынуждено прекратить поставку «голубого топлива» этим предприятиям, что приведет к отключениям тепла по городу.

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Первое поражение Хитрова. Украинец отправлен в нокдаун Уроженец Кривого Рога средневес Евгений Хитров (14-1, 12 КО) потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, проиграв техническим нокаутом в шестом раунде американцу Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО), передает sport-xl.

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В Кривом Роге стартует Школа лидерства для бойцов АТО Развить в себе лидерские качества, подготовиться к изменениям в жизни и начать собственное дело. В Кривом Роге для бойцов АТО открывают Школу лидерства. Обучение бесплатное. Начало занятий 20 января.

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Оптимизмом и не пахнет: украинский бизнес ожидает обвала гривны Национальный банк заявляет об ожиданиях бизнеса по снижению курса гривны до 29,16 UAH/USD в следующие 12 месяцев.

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Криворожане почтили память Григория Гутовского Накануне годовщины со дня смерти главы Криворожского горсовета и горисполкома с 1979 по 1992 годы Григория Гутовского возле дома, где он жил, на улице Святониколаевской (бывшая Ленина) собрались криворожане, чтобы возложить цветы к мемориальной доске, вспомнить человека, который более десяти лет руководил Кривым Рогом, и с чьим именем связаны многие строительные проекты города.

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