С наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым, дорогие земляки! Накануне новогодних праздников все мы верим в лучшее. Надеемся, что останутся в году уходящем те невзгоды и трудности, которые коснулись каждого из украинцев.

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Дорогие криворожане, с наступающим Новым годом! Уходящий год внес много новых событий в нашу жизнь - какие-то были приятны и радовали нас, а другие, возможно, огорчали. В любом случае, этот год подходит к концу. Наступает следующий - непредсказуемый и неведомый 2017-й!

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Новогоднее поздравление Александра Вилкула уложилось в десять слов Народный депутат Украины, глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Его поздравление составило всего десять слов.

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В новогодние праздники в Кривом Роге круглосуточно будет работать диспетчерская служба коммунальщиков (телефон) Потек кран, прорвало трубу, холодные батареи или выключился свет. Такие коммунальные проблемы могут испортить новогоднее настроение. Чтобы этого не произошло, в течение всех праздничных дней в городе будет работать диспетчерская служба.

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Дети Кривбасса – детям Донбасса: Криворожане отвезли подарки ребятам из Угледара (фото) В рамках проекта «Дети Кривбасса – детям Донбасса» в прифронтовом городе Угледар командир бригады 3011 НГУ полковник Вячеслав Мельник и заместитель городского головы Кривого Рога Константин Беликов провели встречу с угледарцами.

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Свет на Терминале отключать не собираются Сегодня к исполкому пришла группа предпринимателей, обеспокоенных информацией о том, что на рынке «Терминал» может прекратиться подача электроэнергии. Ситуацию люди связывают с тем, что руководство рынка не информировало их о своих планах и перспективах на дальнейшую работу. Предприниматели вовремя оплачивали платежи за электричество и не понимают, почему возникла угроза отключения света.

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Криворожский хоккеист стал капитаном сборной Украины Юниорская хоккейная сборная Украины принимает участие в международном турнире «Четырех наций» в Венгрии. Александру Горлушко, защитнику ХК «Кривбасс», тренеры и игроки доверили вывести команду на лед в качестве капитана. И первый «блин» не стал «комом».

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Вилкул: В последнюю парламентскую неделю года власть подала законопроект о продаже земли. Украину распродадут? Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте, народный депутат Александр Вилкул рассказал, чем грозит Украине провластный законопроект о продаже земли № 5535. Напомним, что согласно Меморандуму с МВФ Кабмин обязался ввести рынок земли.

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