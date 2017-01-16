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16.01.2017 г.
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Распоряжением городского головы Юрия Вилкула создана рабочая группа по
разработке и внесению изменений в Устав территориальной громады города.
Действующий устав, принятый в 2010 году, требует обновления с учетом
законодательных изменений, в том числе и по полномочиям органов местного
самоуправления, новой Стратегии развития города и процессов децентрализации.
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16.01.2017 г.
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19 января многие криворожане отправятся к водоемам, чтобы совершить обряд омовения в ледяной воде. Чтобы праздник не превратился в трагедию, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома городского совета обращается с предостережением быть крайне осторожными, находясь возле воды.
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16.01.2017 г.
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Народный депутат Украины, глава фонда
«Украинская перспектива» Александр Вилкул подчеркнул, что если новые
договоренности Кабмина и МВФ, которые опубликовала «Экономическая
правда», являются правдой, то правительство должно немедленно уйти в
отставку. Напомним, что в распоряжении ЭП оказалась последняя версия меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ,
согласно которой нашей стране необходимо повысить пенсионный возраст, сократить
количество госслужащих и бюджетников, отменить «упрощенку» и открыть земельный
рынок.
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16.01.2017 г.
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Уже полтора года при ДнепрОГА работает горячая линия психологической поддержки для бойцов АТО. За «скорой помощью» обращаются не только сами ребята, но и их родные. Психологи приняли почти 2,7 тысячи звонков. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
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16.01.2017 г.
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ГП «Криворожская теплоцентраль» и КП «Криворожтеплосеть» не имеют лимита на природный газ на январь. В связи с этим ПАО «Криворожгаз» вынуждено прекратить поставку «голубого топлива» этим предприятиям, что приведет к отключениям тепла по городу.
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16.01.2017 г.
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Уроженец Кривого Рога средневес Евгений Хитров (14-1, 12 КО) потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, проиграв техническим нокаутом в шестом раунде американцу Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО), передает sport-xl.
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13.01.2017 г.
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Развить в себе лидерские качества, подготовиться к изменениям в жизни и начать собственное дело. В Кривом Роге для бойцов АТО открывают Школу лидерства. Обучение бесплатное. Начало занятий 20 января.
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13.01.2017 г.
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Национальный банк заявляет об ожиданиях бизнеса по снижению курса гривны до 29,16 UAH/USD в следующие 12 месяцев.
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13.01.2017 г.
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Накануне годовщины со дня смерти главы Криворожского горсовета и горисполкома с 1979 по 1992 годы Григория Гутовского возле дома, где он жил, на улице Святониколаевской (бывшая Ленина) собрались криворожане, чтобы возложить цветы к мемориальной доске, вспомнить человека, который более десяти лет руководил Кривым Рогом, и с чьим именем связаны многие строительные проекты города.
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13.01.2017 г.
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Несмотря на то, с июля 2015 года правительство отменило обязанность проведения местной властью капремонта в домах, в которых создаются ОСМД, Кривой Рог – один из немногих городов в Украине, где продолжают такую программу и поддерживают людей, которые создают ОСМД. Это – принципиальная позиция мэра Юрия Вилкула.
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