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03.02.2017 г.
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Сегодня в Кривом Роге на ходу загорелся троллейбус, который из-за поломки возвращался в депо.
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03.02.2017 г.
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Уровень безработицы в Украине в 2017 году достигнет 10%, в частности, за счет роста минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн.
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03.02.2017 г.
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Шестой год под руководством мэра Юрия Вилкула в Кривом Роге реализуется городская программа развития предпринимательства. Как результат, в Кривом Роге сложилась уникальная ситуация - когда по всей стране объекты бизнеса закрываются, в Кривом Роге идет их рост.
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03.02.2017 г.
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На Днепропетровщине чиновники профессионально-технического учебного заведения оказались на скамье подсудимых за присвоение миллиона гривен, выделенного бюджетом на стипендии учащимся.
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03.02.2017 г.
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В Криворожской местной прокуратуре №1 вчера, 2 февраля, представили нового руководителя. Запланировано это мероприятие было на 11:00, однако из-за шутника, который сообщил о заминировании зданий криворожских прокуратур, торжественный момент пришлось отложить.
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03.02.2017 г.
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В Криворожском центре здоровья прошел круглый стол, приуроченный Всемирному дню борьбы с раком. На мероприятии озвучили печальную статистику: только в 2016 году от онкологических заболеваний умерли 1085 жителей Кривого Рога.
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03.02.2017 г.
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Инцидент произошел в детском саду №236 в Долгинцевском районе Кривого Рога. У воспитанника детского учреждения медики диагностировали туберкулез открытой формы.
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03.02.2017 г.
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КП «Кривбассводоканал» намерено восстановить платежную дисциплину среди своих абонентов. В работе со злостными должниками предприятие использует все возможные методы для поиска компромиссного решения.
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02.02.2017 г.
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Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул встретился с трудовыми коллективами Кривого Рога. В частности, на встрече с работниками ЮГОКа он обсудил законопроекты по спасению промышленности в рамках программы «Новой Индустриализации», которая направлена на создание новых рабочих мест и поддержку промпредприятий.
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02.02.2017 г.
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Каролинка Карелова запросилась на свет преждевременно, на седьмом месяце беременности. Из роддома кроха попала в детскую реанимацию. Там и обнаружили кисту головного мозга. Из-за «неисправных» клеток мозга у малышки нарушена работа центральной нервной системы.
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