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Новости Кривого Рога
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Медитон
Вилкул: Что означает политический курс Трампа для Украины?
21.01.2017 г.

Украине нужна новая проактивная стратегия, основанная на прагматизме, мир и развитие экономики – подчеркнул народный депутат Александр Вилкул в комментарии журналисту «112 Украина» в Вашингтоне после окончания инаугурации нового Президента США.

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Ингулецкий ГОК оборудовал сенсорную комнату для воспитанников детского сада
21.01.2017 г.

В криворожском детском саде №127 третий месяц работает комната психологической разгрузки дошкольников, оборудованная при поддержке ИнГОКа. Ее использование в воспитательном процессе приносит заметные положительные результаты.

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В бассейне Ингульца реализуют необычный энергосберегающий проект (фото)
20.01.2017 г.

В плавательном бассейне Ингульца внедрена технология уменьшения расхода электроэнергии при нагреве воды. Проект реализован при поддержке ИнГОКа Группы Метинвест.

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Открылась XVII сессия Криворожского горсовета – депутаты подводводят итоги развития города в 2016 году
20.01.2017 г.

В первый день депутаты работали в постоянных комиссиях. На январскую сессию выносится 78 вопросов, в основном это внесение изменений и дополнений в решения, принятые на бюджетной декабрьской сессии.

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А. Вилкул поздравил врачей военного госпиталя Днепра с 95-летием и передал новое оборудование для рентген отделения
20.01.2017 г.

Народный депутат Украины, глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул поздравил врачей, медсестер и ветеранов медицинской службы с 95-летием Днепровского военного госпиталя.
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Ингулецкий ГОК инвестирует 45 млн грн в обновление обогатительной фабрики
20.01.2017 г.

Ингулецкий ГОК Группы Метинвест продолжается капитальный ремонт секции №14 рудообогатительной фабрики №2, начатый в конце прошлого года. Проект предусматривает восстановление ресурса технологического оборудования, усиление строительных конструкций и улучшение условий работы персонала.

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В Кривом Роге отметили День Соборности Украины (фото)
20.01.2017 г.

В честь праздника были возложены цветы к памятнику Тараса Шевченко на улице Почтовой. В торжественной церемонии приняло руководство города, почетные граждане Кривого Рога, депутаты городского и районного советов, жители Центрально-городского района.

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Каждый украинец имеет право на пять бесплатных участков земли
20.01.2017 г.

Согласно действующего законодательства (ст. 121 Земельного кодекса Украины), каждый совершеннолетний гражданин Украины имеет право на получение земли под различные нужды. Сегодня выделено пять возможных вариантов использования земельных участков.

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В этом году Кривой Рог может стать зеленее на 24 миллиона гривен
20.01.2017 г.

 

В 2017 году администрация Кривого Рога планирует провести комплекс мероприятий по озеленению территории Терновского, Покровского, Саксаганского, Долгинцевского, Металлургического, Центрально-Городского и Ингулецкого районов города.

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Александр Вилкул: Встречи в Вашингтоне показывают, что в основе государственной политики должен быть, прежде всего, национальный прагматизм. Это то, чему нужно научиться Украине (видео)
19.01.2017 г.

 

По итогам первого дня в рамках рабочей поездки в Вашингтон народный депутат Украины, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул на своей странице в Фейсбук написал : «Мир меняется. И это шанс для Украины, если эффективно и прагматично работать с новой реальностью. В мире реально есть несколько геополитических игроков, от решений которых во многом зависит будущее Украины. И договариваться в итоге придется со всеми. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но один из ключевых – Америка».

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