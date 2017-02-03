В Кривом Роге на ходу загорелся троллейбус Сегодня в Кривом Роге на ходу загорелся троллейбус, который из-за поломки возвращался в депо. Подробнее...



НБУ: повышение минимальной заработной платы оставит без работы 630 тыс. украинцев Уровень безработицы в Украине в 2017 году достигнет 10%, в частности, за счет роста минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн.

Подробнее...



Когда в других городах объекты бизнеса закрываются, в Кривом Роге открываются новые, - предприниматель Олег Бондарь Шестой год под руководством мэра Юрия Вилкула в Кривом Роге реализуется городская программа развития предпринимательства. Как результат, в Кривом Роге сложилась уникальная ситуация - когда по всей стране объекты бизнеса закрываются, в Кривом Роге идет их рост.

Подробнее...



В Кривом Роге руководство ПТУ присвоило себе стипендий на 1 миллион гривен На Днепропетровщине чиновники профессионально-технического учебного заведения оказались на скамье подсудимых за присвоение миллиона гривен, выделенного бюджетом на стипендии учащимся.

Подробнее...



В Кривом Роге рак за год унес больше тысячи жизней В Криворожском центре здоровья прошел круглый стол, приуроченный Всемирному дню борьбы с раком. На мероприятии озвучили печальную статистику: только в 2016 году от онкологических заболеваний умерли 1085 жителей Кривого Рога.

Подробнее...



В Кривом Роге ребенок с открытой формой туберкулеза посещал детский сад Инцидент произошел в детском саду №236 в Долгинцевском районе Кривого Рога. У воспитанника детского учреждения медики диагностировали туберкулез открытой формы.

Подробнее...



«Кривбассводоканал» предупреждает: злостные неплательщики могут лишиться своего имущества (фото) КП «Кривбассводоканал» намерено восстановить платежную дисциплину среди своих абонентов. В работе со злостными должниками предприятие использует все возможные методы для поиска компромиссного решения.

Подробнее...



А. Вилкул: Чиновники и руководители госпредприятий, допустившие падение экономики, должны быть изгнаны с позором, а не получать миллионные зарплаты, как сейчас (фото+видео) Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул встретился с трудовыми коллективами Кривого Рога. В частности, на встрече с работниками ЮГОКа он обсудил законопроекты по спасению промышленности в рамках программы «Новой Индустриализации», которая направлена на создание новых рабочих мест и поддержку промпредприятий.

Подробнее...

