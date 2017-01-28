На рынках Кривого Рога введен запрет на продажу свинины Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в связи со вспышкой заболевания свиней африканской чумой в Криворожском районе было принято решение о запрете продажи свинины на рынках города.

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Газовщики Кривого Рога наглядно покажут горожанам, какого качества голубое топливо поступает в их дома ПАО «Днепропетровскгаз» совместно с ПАО «Днепрогаз» и ПАО «Криворожгаз» 31 января 2017 года проведут открытый эксперимент по определению качества природного газа, поступающего в дома жителей Днепропетровщины. Отбор проб газа произойдет в двух точках: ГРС Синельниково и Кривого Рога, после чего будет произведен анализ физико-химических свойств отобранного газа.

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А. Вилкул об отмене празднования 8 марта, 1 мая и 9 мая: За систематический раскол общества Вятровича необходимо выгнать, как собаку Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул выступил резко против законопроекта, разработанного Украинским институтом национальной памяти под руководством Владимира Вятровича, об отмене празднования 8 марта, 1 мая и 9 мая – Дня Победы. Он потребовал увольнения Вятровича за систематическое раскалывание общества.

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Официально: в Криворожском районе из-за вспышки африканской чумы введен карантин В Днепропетровской области официально подтверждены два случая смерти животных от африканской чумы свиней (АЧС). По данным пресс-службы Госпродпотребслужбы Украины, под ударом болезни оказались село Веселое Синельниковского района, а также хозяйство в селе Новополье Криворожского района.

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Донецкий юридический институт приготовил для Татьян Кривого Рога сюрпризы Завтра, 28 января, Донецкий юридический институт, который с недавних пор осел в Кривом Роге, проведет День открытых дверей для будущих абитуриентов. Надо отметить, что к этому мероприятию коллектив института подошел творчески.

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В Кривом Роге проходит «Эстафета памяти», посвященная 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда (фото) Накануне 73-й годовщины снятия блокады города на Неве депутаты от Оппозиционного блока навестили ее участников – ветеранов, проживающих в Кривом Роге и передали ветеранам продуктовые наборы.

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В Кривой Рог прибывают великие святыни Православия В Криворожскую епархию прибудут великие святыни православия: Честная глава святого мученика Виктора Фивейского и Честная глава святого мученика Мариана Фивейского, воинов Фиваидского легиона.

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В двух школах Кривого Рога из-за гриппа приостановлена работа четырех классов Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в Днепропетровской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 12,8%.

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