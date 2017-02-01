Александр Вилкул встретился с жителями Авдеевки и передал первую партию медикаментов и дизельного топлива для генераторов Народный депутат Украины Александр Вилкул выехал в Авдеевку и встретился с жителями. В городе из-за обстрелов разрушены коммуникации, проблемы со светом, теплом и водой.

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Рост цен в январе превзошел все прогнозы. Чего ждать дальше Украинский потребительский рынок достиг самого дна, констатируют эксперты. За два последних года продажи товаров массового спроса скатились до уровня 2004–2005 годов и в натуральном, и в денежном выражении. «С такими темпами потребление достигнет уровня 2013 года через 10 лет. Но даже небольшой рост возможен лишь со второго полугодия, когда плата за коммуналку не будет такой большой, как сейчас», — считает региональный президент Jacobs Douwe Egberts Тарас Лукачук. Подробнее...



Сегодня в Кривом Роге заработали пункты приема заявлений для оформления компенсации стоимости услуг за тепло и воду (адреса) На декабрьской сессии депутаты поддержали предложение городского головы Юрия Вилкула о продолжении выплаты частичной компенсации жителям Кривого Рога стоимости услуг тепло- и водоснабжения. Программа рассчитана на год. Поэтому оформить помощь горожане смогут в любое удобное для них время, обратившись в районные пункты приёмов заявлений. Подробнее...



Гуманитарная ситуация в зоне обострения конфликта Ринат Ахметов направил все необходимые ресурсы на спасение мирных жителей населенных пунктов в зоне боевых действий. Об этом сегодня в ходе пресс-брифинга в ИА «Українські новини» заявила координатор Гуманитарного штаба Римма Филь.

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С сегодняшнего дня некоторые лекарства должны подешеветь (список) С 1 февраля в силу вступил приказ Министерства Здравоохранения «Об утверждении порядка расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства». Согласное ему, аптекам запрещается продавать 89 препаратов дороже, чем установлено правительством.

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БК «Кривбасс» прекращает свои выступления в соревнованиях На официальном сайте Федерации баскетбола Украины появилась информация о том, что им пришло официальное письмо от , в котором говорится про снятие двух команд с соревнований. Подробнее...



Криворожанин погиб под Авдеевкой Усилившиеся обстрелы под Авдеевкой за последние дни унесли жизни нескольких украинских воинов. Среди них – криворожанин Дмитрий Оверченко.

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Криворожанин сгорел заживо в заброшенном доме 31 января, в 05:54 на номер Службы спасения поступило сообщение о пожаре в доме по улице Алмаатинской города Кривой Рог. В заброшенном доме был обнаружен труп мужчины. Подробнее...



Вилкул: чтобы остановить гуманитарную катастрофу в Авдеевке необходимо экстренно собрать заседание руководителей высшего уровня в Нормандском формате Народный депутат Украины Александр Вилкул в комментарии каналу «112 Украина» сообщил, что выезжает в Авдеевку. Также он отметил: «Как только ситуация обострилась, я заявил, что для снятия эскалации конфликта в Авдеевке необходимо созывать экстренное заседание в Нормандском формате.

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